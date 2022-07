Loslopende koe doodgereden door pick-up

De politie in Suriname kreeg vanmorgen vroeg de melding binnen van een verkeersongeval aan de Palisadeweg. Het bleek te gaan om een aanrijding tussen een pick-up en een koe.

Over de oorzaak van de aanrijding is niet veel bekend. Vermoedelijk liep de koe los en is het wegdek opgelopen. De aankomende pick-up knalde vervolgens op het dier, dat vrijwel direct het lieven liet.

De pick-up is zwaar beschadigd en door een sleepdienst afgevoerd. De dode koe werd met behulp van een tractor afgevoerd (foto). De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.