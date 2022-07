De politie in Suriname kreeg zaterdagavond rond 19.15u een melding, dat er een menselijk skelet zou zijn aangetroffen in het bos achter het Cabendadorp in het district Para.

Het Forensisch Opsporingsteam en de afdeling Kapitale Delicten gaan vandaag (zondag) naar de locatie voor onderzoek.

Het is vooralsnog niet bekend hoe lang het skelet daar ligt. Het onderzoek van de Surinaamse politie duurt voort.