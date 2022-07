Automobilist met illegaal vuistvuurwapen en vals CIVD-pasje aangehouden

In de avond van 1 juli is een autobestuurder nabij Wakapasi staande gehouden door de politie van operatie Task Force, daar zijn voertuig niet voorzien was van kentekenplaten. De man P.A. legitimeerde zich met een oude pas van de Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst (CIVD) in Suriname. Daarnaast gaf hij aan gewapend te zijn met een vuistvuurwapen.

Bij navraag op de afdeling DNV, bleek dat de man onbekend is en niet voorkomt in het systeem. Hiermee geconfronteerd gaf hij aan, dat het wapen illegaal was en dat hij het gekocht had voor een bedrag van 4.500 USD. Daarnaast bleek zijn CIVD-pasje vals te zijn. Naar zijn eigen verklaring had hij dit voor 2.500 USD laten maken.

De automobilist werd aangehouden en overgebracht naar het bureau. Hij is na overleg met Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het wapen is in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort.