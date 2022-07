Politieman dood binnengebracht op Spoedeisende Hulp

Een politieman is vanmorgen door familieleden dood binnengebracht op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De doodsoorzaak is nog onbekend. Volgens verklaring was de familieleden werd de man thuis bewusteloos in de slaapkamer met schuim in zijn mond aangetroffen. Hij zou voor het laatst alcohol met de buren hebben genuttigd.

De wetsdienaar werd in allerijl naar de SEH gebracht. Bij aankomst bleek dat hij reeds was overleden. De politie werd ingeschakeld en heeft de zaak in onderzoek.