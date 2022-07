Man dood binnengebracht op SEH na drive-by shooting

Een 25-jarige man is vrijdag overleden, nadat hij gewond raakte bij een drive-by shooting in Suriname. Dit gebeurde rond 04.00u aan de Giselalaan in Paramaribo. Vanuit een rijdende auto werd er geschoten, waarbij twee mannen geraakt werden.

De 25-jarige Jurgen K. stond voor een voertuig. De bestuurder van dat voertuig is na de schoten uit paniek weggereden en sleurde daarbij het slachtoffer mee. Hij raakte zwaargewond en werd per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp gebracht.

Daar aangekomen bleek dat de man het leven reeds had gelaten. Het tweede slachtoffer is ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.

De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend.

De politie van Uitvlugt was ter plaatse voor onderzoek. Het verder onderzoek zal worden overgedragen aan afdeling Kapitale Delicten (KD). Van de schutter ontbreekt nog elk spoor.