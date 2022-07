Filling Pieces brengt ‘Unity for Suriname’ shirt en speld uit op Keti Koti

Het bekende Amsterdamse kledingmerk Filling Pieces heeft in verband met Keti Koti een limited edition voetbalshirt en kledingspeld onder de noemer Unity for Surinam uitgebracht.

Hiermee zamelt het modemerk geld in voor drie Surinaamse initiatieven: Youth Empowerment Suriname, The Black Archives en Covid relief fund Surinam (SU4SU).

Filling Pieces is sterk verbonden met Suriname door oprichter en creative director Guillaume Philibert als zoon van Surinaamse ouders.

Voor de campagne nodigde Filling Pieces meer dan 30 vrienden en familieleden, talenten van Surinaamse afkomst van alle leeftijden werkend in verschillende sectoren, uit om de schoonheid, diversiteit en dapperheid van de Surinaamse diaspora te laten zien en de Nederlandse Surinaamse gemeenschap te vieren.

Bekende namen in de campagne zijn onder andere tv-presentator Defano Holwijn, zangeres Safa Liron en Latanya Alberto, DJ Jarreau Vandal en comedian Roué Verveer.

Het Unity for Suriname voetbalshirt, samen met de speciaal ontworpen speld, is uitgebracht op Keti Koti en is alleen op 1 juli verkrijgbaar via de site van Filling Pieces.