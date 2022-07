Surinaams gesproken show Roué Verveer vanavond op TV

Vanavond is de Surinaams gesproken theatershow ‘Tjar A Lobi’ van Roué Verveer te zien op de Nederlandse televisie. De voorstelling is voorzien van ondertitels en wordt uitgezonden op NPO 3 om 23.13u.

Het is een show met alle gekheid en fatu’s die je van Roué Verveer kunt verwachten. Roué: “In Tjar A Lobi vertel ik de grappigste verhalen over Surinamers en de omgang met elkaar. In Suriname, maar ook in Nederland. Eigenlijk is het één groot feest van herkenning.”

Het is de tweede Surinaams gesproken stand-upcomedy show van Roué. Na het succes van Typisch Surinaams kwam hij in 2016 met zijn tweede Surinaams gesproken stand-up comedy show: Tjar A Lobi, wat zoveel betekent als: Breng de liefde.