Zaterdag 9 juli islamitisch offerfeest in Suriname

De Surinaamse minister van Binnenlandse Zaken Bronto Somohardjo, heeft vandaag bekend gemaakt dat het islamitische Offerfeest bekend als Id Ul-Adha dit jaar op zaterdag 9 juli 2022 wordt gevierd.

Deze dag zal in Suriname, met de zondag worden gelijkgesteld meldt het ministerie.

Moslims over de hele wereld vieren volgende maand het Id Ul-Adha of Offerfeest. Het is een van de belangrijkste feestdagen in de Islam en wel als herdenking aan de profeet Ibrahim, die zo gehoorzaam was aan de Schepper, dat hij bereid was zijn zoon aan God te offeren.