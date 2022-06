Schoolmediatheken besteden aandacht aan drugspreventie

Schoolmediatheken besteden dit jaar aandacht aan drugspreventie. De Verenigde Naties (VN) hebben 26 juni uitgeroepen tot Internationale anti-drugsdag. Het thema van 2022 is: ‘Addressing drug challenges in health and humanitarian crises.’ In verband met deze internationale dag heeft de Basic Life Skills Education Unit in samenwerking met de School Mediatheek Dienst (SMD) van ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) en het Uitvoerend Bureau van de Nationale Anti-drugs Raad gemeend extra aandacht te besteden aan drugspreventie via de verschillende schoolmediatheken van op de GLO- en VOJ-scholen.

Binnen het speciaal onderwijs zijn er enkele scholen die een mediatheek hebben en ook meedoen met het uitvoeren van drugspreventie-activiteiten voor kinderen met een beperking. Deze kinderen zijn een hoge risicogroep. De scholen binnen het speciaal onderwijs met een mediatheek zijn: Louis Braille, S.O. Maretraite, S.O. Lamtoro, Mytyl, Louis Braille en V.S.O. Emma.

Het doel is om jongeren bewuster te maken van de gevaren drugsgebruik en hen te leren hoe strategieën voor zichzelf te ontwikkelen om niet in de verleiding te komen om aan drugs te doen. De sessies zijn dan ook gebaseerd op het ontwikkelen van levensvaardigheden die jongeren in staat stellen om te kunnen gaan met alledaagse situaties.

Vanaf 20 juni 2022 wordt door schoolmediatheekwerkers op zowel het GLO- als VOJ-onderwijs aandacht besteed aan verschillende onderwerpen van drugspreventie. Deze activiteiten worden op 30 juni 2022 afgesloten.

Op Internationale anti-drugsdag staan burgers in de wereld stil bij de gedachte aan de schade toegebracht door de productie, handel en gebruik van drugs en drugscriminaliteit. Vanaf 1988 wordt er jaarlijks op deze dag aandacht besteed aan de problemen met drugs. De United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), waar Suriname ook lid van is, koppelt elk jaar een thema voor de Internationale Dag en lanceert campagnes om het bewustzijn over het wereldwijde drugsprobleem te vergroten. Gezondheid is het voortdurende thema van de wereldwijde drugs campagne.