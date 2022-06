Mingle Cocktail Lounge vanaf maandag open voor publiek

Dit weekend vond in Suriname de officiële opening plaats van de ‘Mingle Cocktail Lounge’ in het gebouw van de later dit jaar te openen International Mall of Suriname. Vanaf maandag is de zaak aan de Ringweg Zuid voor het publiek geopend.

Mingle is niet zomaar een horecazaak maar één met internationale allure. Dat blijkt ondermeer uit het interieur dat is gebouwd in de zaak. Het is vormgegeven door het Nederlandse bedrijf Kroeze Interieur, dat speciaal hiervoor naar Suriname vloog om de cocktailbar te realiseren.

Op bovenstaande foto’s is ook duidelijk te zien dat het gaat om een highend uitstraling, uniek in Suriname.

De opening was vrijdagavond en de uitnodiging heeft wat stof doen opwaaien op social media. De Surinaamse president Santokhi stond namelijk als bezoeker en spreker op het programma van de opening aangekondigd en dat leverde flink wat kritiek op.

Uiteindelijk was de president er niet bij en onthulde vp Brunswijk een plaquette bij de opening van de lounge.

In onderstaand filmpje vertelt president-commissaris Soenildat Kalloe van de International Mall of Suriname meer over het initaitief: