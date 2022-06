Man probeert meisje (14) te verkrachten terwijl moeder op rouwvisite is

Een man die meerdere malen door de politie is aangehouden voor zedenmisdrijven in Suriname, heeft wederom getracht een slachtoffer te maken. In het district Marowijne heeft hij geprobeerd een 14-jarig meisje onder bedreiging van een mes te verkrachten in haar woning.

De tiener was ten tijde van het voorval alleen thuis. Haar moeder was naar rouwvisite. De verdachte wist de woning binnen te sluipen en viel het slachtoffer aan terwijl ze op bed lag.

Het meisje verzette zich hevig en rende uit de woning naar haar oma die nabij woont. De oma belde de moeder van het kind om alarm te slaan. De moeder maakte contact met de politie en gaf het voorval door.

De sterke arm spoorde de verdachte op en wist hem aan te houden. Hij ontkent de strafbare handeling gepleegd te hebben. De politie heeft hem na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.