Buitenvrouw (21) krijgt ruzie met man en slaat 1-jarig kindje bont en blauw

De 21-jarige moeder Shalini J. is in het weekend door de Surinaamse politie in verzekering gesteld, omdat zij na een ruzie met haar partner hun 1-jarig zoontje heeft mishandeld.

De man heeft een buitenechtelijke relatie en een kind met de vrouw. Afgelopen zaterdag was het kindje jarig. Samen met de familie vierden de ouders de verjaardag van hun zoontje. Op een gegeven moment ontstond er ruzie tussen ouders, waarna de man de plaats verliet.

De gefrustreerde moeder uitte haar boosheid vervolgens op haar zoontje en sloeg hem bont en blauw. Het ventje liep hierdoor een bult op aan zijn voorhoofd en blauwe plekken in zijn gelaat.

Een zus van de moeder belde de vader van de jongen op, die op zijn beurt de politie inschakelde. De sterke arm van Livorno heeft de 21-jarige moeder na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld.