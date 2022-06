STVS overhandigd ingezameld bedrag van 94.000 SRD symbolisch aan ROS

De minister van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Gracia Emanuël heeft gisteren symbolisch het ingezameld bedrag van de Surinaamse Televisie Stichting (STVS) en pakketten voor de gemeenschap van Brokopondo in ontvangst genomen.

Ook de vicepresident van Suriname, Ronnie Brunswijk maakte deel uit van het geheel. Het gaat om een bedrag van 94.020 SRD. Door dit initiatief zijn 75 gezinnen voorzien van een voedselpakket.

De directeur van STVS, Raoul Abisoina, heeft een maand geleden op eigen initiatief een inzamelingsactie opgestart om de getroffen gebieden in Brokopondo tegemoet te komen. De ROS bewindsvrouwe vond het een geweldige stap. “Als media hebben ze het probleem niet alleen in beeld gebracht, maar ze hebben ook bijgedragen aan een oplossing”, zei ze.

De minister bedankte verder een ieder die gehoor heeft gegeven aan de oproep en hebben gedoneerd. “We laten Brokopondo niet in de steek. We zullen blijven komen en al het kleine dat we vinden zullen we brengen”, aldus Emanuël.

Ook de vicepresident sprak vol lof over de actie. Hij sprak de gemeenschap toe en gaf aan dat ze altijd op zijn steun kunnen rekenen. “De regering laat jullie niet in de steek”, zei Brunswijk.