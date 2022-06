Inbrekers openbare school op heterdaad aangehouden

De politie van Latour werd hedenmorgen getipt, dat er verdachten bezig waren in te breken op de O.S Hockeyschool aan de Hockeystraat in Suriname. De politie rukte terstond uit en hield twee van de verdachten ter plaatse aan.

Het gaat om Develino M. (22) en Romano R. (18), die na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering zijn gesteld. Een derde inbreker zag kans te vluchten.

Thuis bij Romano is de politie gestuit op goederen, die eerder van OS Hockeyschool waren weggenomen. Deze zijn in beslag genomen.

Met de aanhouding van deze verdachten is de ook de inbraak van de St. Ceciliaschool opgelost. Op 17 juni hebben de verdachten 11 laptops weggenomen van de Ceciliaschool.

In verband met het onderzoek is de heler Rajief H. aangehouden. Hij betaalde voor de 11 laptops in totaal 750 SRD. Na afstemming is ook hij in verzekering gesteld.