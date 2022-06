Opening Solar Farm te Clarapolder in district Nickerie

Op zondag 26 juni vond te Clarapolder in het district Nickerie de opening plaats van het ‘Power project Suriname electricity system upgrade and expansion’ de zogeheten Solar Farm. Deze is vernoemd naar de onlangs overleden manager van de N.V. EBS afdeling Nickerie, de heer Brian Overeem.

De officiële ingebruikname werd gedaan door de Surinaamse president Santokhi. Het staatshoofd gaf aan dat elektriciteit en water als zeer belangrijke nutsvoorzieningen worden gezien voor de gemeenschap, vandaar dat de regering er alles aan doen om dit project toegankelijk te maken.

President Santokhi gaf aan dat dit project uitgevoerd wordt door een overeenkomst gesloten tussen de Surinaamse overheid en de Caribische Ontwikkelings Bank (CDB). Dit project zal zorgdragen voor sociale en economische ontwikkelingen van Suriname, door te voorzien in een betrouwbare, efficiënte, en duurzame elektriciteitsvoorziening.

Gemiddeld produceert de solar plant 10.000 kWh per dag. Op basis hiervan kunnen 400-500 huishoudens voorzien worden van elektriciteit. Dit moet verder ernaar toe leiden dat de stroom tarieven betaalbaar blijven. Deze plant zal met de nodige voorzieningen, rechtsreeks op het distributienet van de N.V. EBS gekoppeld worden.