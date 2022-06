Half miljoen SRD ontvreemd na inslaan raam geparkeerd voertuig

Aan de Powisistraat in Suriname is woensdagmiddag uit een goed afgesloten voertuig een tas met daarin een fors geldbedrag groot 500.000 SRD weggenomen.

De benadeelde S.S. bevestigt tegenover Waterkant.Net, dat in zijn voertuig is ingebroken. Een van de autoruiten is ingeslagen (foto) waarbij een tas met geld, die onder de zitting van de bijrijder was bewaard, is meegenomen.

De verdachten die in een blauwe auto zaten, zijn na de daad weggereden (foto onder).

Uit het onderzoek blijkt dat de bijrijder uit het voertuig stapte en vervolgens de autoruit stuk sloeg. Daarna pakte hij de tas en nam weer plaats in de vluchtauto. De verdachten reden daarna richting de Anton Dragtenweg.

De politie van Geyersvlijt was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.