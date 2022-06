Bestuurder busje probeerde voetganger nog te ontwijken

De voetganger G.D. meer bekend als Koesi, die dinsdagavond in Suriname werd doodgereden door een busje, was bezig de straat over te steken toen de aanrijding plaatsvond aan de Indira Gandhiweg.

De 60-jarige bestuurder van het busje probeerde nog uit te wijken om de man niet te raken. De voetganger rende echter juist de richting op waar het voertuig ging, met voor hem het noodlottig gevolg.

Dat heeft de bestuurder E.L. kort na het ongeval verklaard tegen de Surinaamse politie. De man is in het bezit van een geldig rijbewijs dat hangend het onderzoek is ingevorderd. De bestuurder was ten tijde van de aanrijding niet onder invloed van alcohol verkeerde en werd na te zijn voorgeleid heengezonden.

Na de klap bleef de voetganger roerloos op het wegdek liggen. Een arts stelde de dood vast waarna het lichaam na afstemming met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag werd genomen.

De zaak zal zoals gebruikelijk worden overgedragen aan Verkeersunit regio Midden voor verder onderzoek.