Zwaar transport wordt nu gecontroleerd te Zanderij

In het kader van de beteugeling van onverantwoord zwaar transport in het zuidelijk deel van Para, is er in het wooncentrum Zanderij een controle post opgezet, welke bemand wordt door bestuursambtenaren, politie en militairen.

De rijweg Zanderij-West Suriname is gesloten voor verkeer met een asdruk boven 4-ton, maar de wegafsluiting wordt genegeerd door transporteurs van rondhout en ander materiaal.

Door de vrachttransport en de aanhoudende regens raakt de weg onbegaanbaar voor de plaatselijke dorpsgemeenschappen met het gevolg tot isolatie van de dorpen.

Dorpsgemeenschappen hebben in hun streven om niet gëisoleerd te raken, de aandacht van de overheid gevraagd, door de weg te barricaderen.

Naast controle op de voertuigen van zwaar transport zal deze post ook voorzien in criminaliteitbestrijding en surveillance in de directe woongemeenschappen.