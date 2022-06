Politieman geeft vriendin klappen op feest ex-vrouw

Een brigadier van politie heeft in het weekend zijn vriendin enkele klappen gegeven op een feest van zijn ex-vrouw in een hotel in Paramaribo.

Vernomen wordt dat de vriendin van de agent op een bepaald moment jaloers werd en opmerkingen maakte.

Er ontstond een woordenwisseling tussen het koppel en daarbij gaf de man zijn vriendin enkele klappen. Hij vond dat ze ‘zomaar’ jaloers werd.

De vrouw klaagde van pijn en werd voor medische behandeling gebracht naar de Spoedeisende Hulp (SEH). De politieman ging ook naar de SEH en daar heeft hij de ruzie met zijn vriendin uitgesproken.

De politie werd ingeschakeld en deed de plaats aan voor onderzoek. De vrouw wenste geen aangifte te doen tegen haar vriend, waarna de zaak werd afgesloten.