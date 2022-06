Tiener vast aan metalen staaf op schutting na val

Een tienerjongen is zondagavond aan zijn bovenbeen gewond geraakt, toen hij op een metalen staaf van een schutting kwam te vallen en vast kwam te zitten. Dit gebeurde aan de Dewradjweg, een zijstraat van de Vier Kinderenweg in Suriname.

Een buurtbewoner zegt in gesprek met Waterkant.Net dat het slachtoffer vermoedelijk over de schutting liep. Hij is naar alle waarschijnlijkheid uitgegleden en gevallen op een stuk metaal, dat uitstak en onderdeel uitmaakt van de wapening in de betonconstructie van de schutting.

Hij kwam met zijn dijbeen vast te zitten aan het metaal. De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld en heeft met speciaal gereedschap het metaal van de schutting af kunnen snijden.

Het slachtoffer is vervolgens met het metaal nog in zijn lijf naar het ziekenhuis vervoerd, alwaar hij verder behandeld zal worden.