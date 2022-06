61-jarige man dood in appartement aangetroffen

In een appartement aan de Tironneweg in Suriname, is vanmorgen het levenloze lichaam van een 61-jarige man aangetroffen. De politie had in eerste instantie het vermoeden dat er sprake zou zijn van een misdrijf, waarna er een onderzoek werd gestart.

De man in kwestie was al enkele dagen niet gezien. Vanmorgen werd er een onaangename geur bij zijn appartement opgemerkt, waarna de eigenaar in kennis werd gesteld en ter plaatse kwam. Hij brak de deur open en ontdekte het lichaam in staat van ontbinding op bed.

De politie van Latour werd ingeschakeld en kwam ter plaatse. Omdat zij een vermoeden had dat er mogelijk sprake kon zijn van een misdrijf, werden de diverse instanties van de Surinaamse politie erbij gehaald voor onderzoek.

Uit het eerste onderzoek ter plaatse is niet naar voren gekomen dat er sprake is van een misdrijf. Het ontzielde lichaam is afgevoerd naar het mortuarium (foto).