Facebookpagina zangeres Sijtske offline na oproep Welles

De Facebookpagina van de Surinaamse zangeres Sijtske Tjon A Tjoen was vandaag niet meer bereikbaar. Dit nadat Ruben Welles een oproep plaatste waarin hij zijn volgers opriep om het account van Sijtske te rapporteren. Welles deed dat, omdat hij niet te spreken is over een filmpje van Sijtske, waarop zijn onlangs overleden vrouw Cheryll Reiger te zien is op haar ziekbed.

Een paar weken geleden namen Sijtske en Cheryll een filmpje op waar ze aan het zingen zijn. Dit deden zijn op het ziekbed van Cheryll, waarbij de onlangs overleden zangeres kaal en duidelijk in pijn te zien is en meezingt. Het filmpje werd via de Facebookpagina van Sijtske gedeeld.

Welles geeft aan dat hij Sijtske privé, publiekelijk en ook nog middels een advocaat gevraagd heeft zijn geliefde vrouw niet zo online te zetten, ‘want ze was altijd heel erg serieus hoe haar presentatie online moest’. “De persoon heeft tot nu toe die video nog steeds niet weggehaald! Ze heeft privacy aangepast. Dit is gewoon pesterij“, aldus Welles op zijn Facebookpagina.

Tijdens de uitvaartdienst afgelopen donderdag ging Sijtske ook al in op de beelden en gaf in een toespraak aan dat Cheryll haar zelf gevraagd heeft om het filmpje te maken. “Dat filmpje heeft zij samen met mij gemaakt en ze heeft mij gevraagd om het te delen met de wereld, omdat ze nog één keer met de beste vrienden wilde zingen“, aldus Sijtske in dit filmpje.

Volgens haar is de film niet gemaakt ter exploitatie maar om de liefde, die zij 22 jaar hebben voor elkaar, te delen. “Ze wilde het graag en heeft mij gevraagd om het te filmen en vastleggen” herhaalde Tjon A Tjoen.

Welles vind het echter niet fijn dat z’n zoon z’n moeder zo online moet zien tijdens haar ziekbed. “Ze zag er altijd opgemaakt en top uit. Ik wil dat me kinderen mooie momenten, foto’s en video zien van mijn vrouw en moeder van me kids. Dat was haar en mijn wens. Facebook familie, ik heb een vaderdag wens. Ik wil rustig mijn verdriet verwerken en dit achter de rug hebben. Kunnen jullie haar account voor me rapporteren zodat we dan zeker weten dat het weg gaat“, was zijn oproep.

Of Facebook daadwerkelijk heeft ingegrepen is niet duidelijk. Duidelijk is wel dat de pagina van Sijtske Tjon A Tjoen niet meer te bezoeken was zaterdag. De redactie van Waterkant.Net heeft getracht de zangeres te spreken hierover, maar ze was niet bereikbaar voor commentaar.