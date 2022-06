Verdachte die vaker verboden spullen probeerde te smokkelen in cellenhuis betrapt

In Suriname is de 27-jarige verdachte R.C. rond middernacht op het achterterrein van politiebureau Santodorp op heterdaad betrapt, toen hij probeerde verboden spullen via de spijlen van de toilettenruimte het cellenhuis binnen te smokkelen.

Bij zijn aanhouding werd een hoeveelheid marihuana, een telefoon, 100 SRD, een datakabel, een telefoon charger, 2 pakken sigaretten, vloeipapier en 2 sigaren aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachte heeft intussen bekend al 6 keren op een dergelijke wijze marihuana en andere voor het cellenhuis verboden spullen te hebben gesmokkeld voor arrestanten.

Op dinsdag 14 juni 2022 werd er in het cellenhuis van Santodorp een bliksemonderzoek verricht door de afdeling DTC (Dienst Toezicht Cellenhuizen) van het Korps Politie Suriname. Bij die gelegenheid werden er al 5 telefoons, wat marihuana, geimproviseerde steekvoorwerpen, geld, chargers en sigaretten aangetroffen.

Het is bij de politie bekend dat na zo een actie de arresten weer zullen pogen om binnen enkele dagen verboden spullen te laten smokkelen in het cellenhuis. Ook is het bekend dat arrestanten de momenten waar zij om een toilet break vragen, gebruiken om de verboden spullen bij de toilettenruimte in ontvangst te nemen.

Dit was wederom het geval hedenmorgen waarbij een arrestant om een toilet break vroeg. Daar deze break langer duurder dan normaal werd er ongemerkt een plantondienst ingelast, waarbij de politeambtenaren zich zodanig hadden verschanst om uit beeld te blijven van personen die het achterterrein zouden betreden.

Niet lang daarna zagen de wetsdienaren een man het achterterrein betreden en zich begeven naar de toilettenruimte. Daar werd hij geroepen door de arrestant in de toilettenruimte. Nog voordat de overhandiging kon plaatsvinden werd de ‘bezoeker’ staande gehouden en werden de verboden spullen op hem aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachte is hangende het onderzoek in verzekering gesteld.