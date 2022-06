Buurtbewoners binden dief aan handen en voeten tot politie arriveert

Buurtbewoners van de Mariestraat hebben vanmorgen een dief op heterdaad betrapt en aangehouden. Uit vrees dat de man zou wegrennen hebben zij hem aan zijn handen en voeten gebonden tot de politie ter plaatse arriveerde.

De man was bezig papaja’s en pepers te stelen van een terrein en werd op heterdaad betrapt. Hij probeerde te vluchten maar omstanders wisten hem snel te overmeesteren en schakelden de politie in. In afwachting op de wetsdienaren werd de dief gebonden.

De buurtbewoners verklaarden dat er in de afgelopen periode op een aantal adressen in de buurt spullen zijn buitgemaakt. Zij vermoeden dat de aangehouden man de diefstallen heeft gepleegd.

De politie heeft de verdachte in de boeien geslagen en afgevoerd naar het bureau.