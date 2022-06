Onverlaten maken man zijn leven zuur met molotovcocktails

Onverlaten hebben woensdagavond omstreeks 20.30u geprobeerd om een woning aan de Boschreitzweg in brand te steken middels het gooien van een molotovcocktail voor het huis.

De bewoner E.S., zegt in gesprek met Waterkant.Net dat hij de situatie al beu is. Hij meent dat zijn leven ‘uit het niets’ zuur wordt gemaakt. Door deze strafbare handelingen is de man enorm bevreesd.

Op 7 mei had men ook al getracht de ouderlijke woning van E.S aan de Coesewijnestraat in brand te steken middels een molotovcocktail. Het was toen net als woensdagavond ook niet gelukt, omdat alerte buren snel actie ondernamen door het vuur te blussen.

E.S zegt dat het vuur woensdagavond groter was. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan en er was ook geen schade. De politie van Livorno was ter plaatse voor onderzoek.