Nieuwe coronagolf begint zich te ontwikkelen in Nederland

Veel mensen denken dat corona voorbij is, maar dat is dus niet zo. De cijfers van het RIVM in Nederland wijzen namelijk uit dat er een nieuwe coronagolf begint te ontwikkelen.

Afgelopen dinsdag meldde het RIVM in heel Nederland 64% meer besmettingen dan een week eerder. Hoe hoog en lang de nieuwe zomergolf wordt, is onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het gaat om de omikronvarianten BA.4 en BA.5. Ook een andere variant, BA.2.12.1, is aan een opmars bezig.

Deze varianten verspreiden zich sneller dan eerdere incarnaties van het coronavirus, en worden daarom snel dominant. De nieuwe omikronvarianten breken ook door de opgebouwde afweer heen en kunnen zorgen voor herbesmetting: wie besmet is geraakt met de eerste omikronvariant, is drie of vier maanden later weer vatbaar voor een volgende variant.

Tot nu toe is er geen sprake van een druk op de ziekenhuizen door de aankomende piek. Een steile piek zou per saldo, ondanks opgebouwde immuniteit, toch voor een flinke ziekte- en verzuimgolf kunnen zorgen. Daarom is het belangrijk dat er aandacht is voor deze golf.