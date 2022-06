Booster neemt Kater Karma mee op kasekotrack

De bekende zanger Booster heeft Kater Karma na jaren meegenomen op een kasekotrack. De song heet ‘Grontapu’ en wordt in de tweede week van juni compleet met bijbehorende clip gedropt. “Mensen moeten elkaar gunnen en liefhebben, vooral in deze tijd”, zegt Booster over de boodschap van het lied.

‘Grontapu’ is een van de vijf songs van de aankomende kaseko-cd van Booster en The Message Band, geproduceerd door TMG studio van Timothy Darius. Op de cd heeft Booster ook een track met de zanger ook drummer Mario van de band Hotfire van Brokopondo.

The Message Band, die al drie jaren aan de weg timmert, heeft al een aantal singles uitgebracht van verschillende stijlen. Verder is van de groep een ook een live-cd uitgekomen. Al hoewel ze In het dagelijksleven goede vrienden zijn is het naar zeggen van Booster de eerste keer dat hij samen met Kater een song uitbrengen.

“Het gaat goed met The Message Band. De band heeft veel optredens. Niet alleen op huisfeestjes, maar ook commerciële party’s”, zegt Booster.

De groep heeft door het succes van de hit single ‘Gang’ een samenwerking met ‘Mony Hond ‘The Caribbean Golden Boi’ Bordo veel aanvragen voor Europa. “Ik ben nog aan het onderhandelen en zonder visum in mijn bandleden hun paspoorten, praat ik nog niet over tour”, besluit Booster die officieel Ivan Deel heet.