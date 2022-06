Jaloerse man slaat vrouw omdat schoonbroer grappen met haar maakte

De 34-jarige Ewald F., is vrijdag aangehouden en in verzekering gesteld, omdat hij zijn buitenechtelijke vrouw heeft mishandeld en bedreigd. Dit gebeurde, nadat de broer van de verdachte grappen met haar maakte, wat niet in goede aarde bij de verdachte viel.

Hierdoor ontstond er ruzie tussen het koppel.

Volgens de aangeefster wonen ze bijkans 9 jaren samen. Elke keer wanneer de man onder invloed van alcohol verkeert ontstaat er ruzie tussen hen, waarbij de vrouw slagen moeten incasseren.

Gisteren werd zij wederom bont en blauw geslagen. Ook werd ze met een mes bedreigd. De politie van Paramaribo werd ingeschakeld. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Ewald in verzekering gesteld.