Surinaamse zwemmers terug met 12 medailles en nieuwe personal records

De Surinaamse zwemdelegatie is vannacht aangekomen in Suriname. De zwemmers hebben in vier dagen tijd 1x goud, 4x zilver en 7x bronzen medailles behaald op de Panam Age Group Swimming Championships in Trinidad en Tobago. Enkelen hebben ook hun personal best verbeterd. Suriname is met 12 medailles op de 10e plaats geëindigd.

De delegatie is door de directeur van Sportzaken Gordon Touw Ngie Tjouw en Goodwill sportambassadeur Yash Darjanani op de Johan Adolf Pengel Luchthaven ontvangen, gefeliciteerd met een korte toespraak en in de bloemetjes gezet namens het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport.

Op de eerste dag wisten Zakiyah Etnel en Chris-Gerald Soeperman een bronze en gouden plak in de wacht te slepen op de 50 m schoolslag en 100 m vrijeslag.

De tweede dag is het Chris-Gerald en Ismael Holtuin wederom gelukt een medaille te behalen. Chris-Gerald tikte als 3e aan tijdens de 200 m vrijeslag en Holtuin ook als 3e tijdens de 50 m rugslag.

Op de derde dag is het Ismael Holtuin gelukt een zilveren medaille te behalen op de 50 m vlinderslag. Ook Chris-Gerald Soeperman behaalde wederom een bronze plak op dit onderdeel.

Op de vierde tevens laatste dag heeft Chris-Gerald Soeperman de zilveren medaille behaald op de 50 m vrijeslag en een bronzen medaille werd behaald door het gemengd 11-12 estafette team bestaande uit: Chris-Gerald Soeperman, Analeigh Benthem, Jair Ong A Kwie en Zakiyah Etnel.

Het meisjes estafetteteam bestaande uit Analeigh Benthem, Sequisha Wongsodikromo, Shanie Telting en Zakiyah Etnel behaalde 2x brons. Het jongens estafetteteam gevormd door Chris-Gerald Soeperman, Damisio Akiemboto, Jaïr Ong-A-Kwie en Sean-Verno Dipokromo behaalde 2x zilver.

De Surinaamse ploeg telde 22 zwemmers van verschillende zwemverenigingen die elk op individuele estafettes uitkwamen. Het toernooi was op 2 juni gestart en op 5 juni geëindigd.

De individuele resultaten zijn hier te bekijken.