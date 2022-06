Voortvluchtige Surinaamse roofverdachte in Frans-Guyana aangehouden

De 35-jarige Kenneth J., die in Suriname gezocht werd in verband met een gewapende roofoverval op een Braziliaan bij Royal Brazil Hotel, is afgelopen week door de politie van Frans-Guyana aangehouden. Hij is vandaag uitgeleverd aan de Surinaamse politie.

In de ochtend van 3 mei werden voor het hotel twee mannen beroofd. Een van de slachtoffers, Jonathan L., werd in zijn linkerbeen geschoten, terwijl de andere kans zag om te vluchten. Na de beroving vluchtten de verdachten in een Toyota Ist.

In deze zaak heeft de politie reeds drie verdachten aangehouden. Kenneth J. werd op 30 mei in Cayenne aangehouden nadat de Franse politie de melding kreeg dat iemand herhaaldelijk in de lucht aan het schieten was. Het bleek te gaan om de Surinamer, die werd aangehouden.

Het wapen dat bij hem werd aangetroffen is een halfautomatisch pistool met munitie. De betrokkene had volgens de lokale politie ook talrijke gouden sieraden en een groot bedrag zilver bij zich, waarvan hij de herkomst niet kon rechtvaardigen. Kort na de overval verscheen J. ook al op Tik Tok waarbij hij showde met veel geld en sieraden.

J. was eerder ook verdachte in de zaak van de wapendiefstal bij oud-president Bouterse thuis. Ook is vorig jaar aangehouden omdat hij in de week van 20 oktober een groot geldbedrag op rekening zou hebben vergokt bij een bettingshop, waarna hij er vandoor ging zonder te betalen.

In het belang van het onderzoek zijn alle vier verdachten in verzekering gesteld.