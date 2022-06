Annastraat in Nickerie heet nu Dr. Chandrebhan Mahabierstraat

De Annastraat in het district Nickerie heet nu de Dr. Chandrebhan Mahabierstraat, vernoemd naar een bekende Surinamer, maar in het bijzonder een grote Nickeriaanse zoon. De onthulling van het straatnaambord heeft zaterdag door president Santokhi plaatsgevonden.

Dr. Chandrebhan Mahabier is een Nickeriaan in hart en nieren, die altijd zijn uiterste best heeft gedaan voor zijn district. Een bijzondere Surinamer, die ons land op de wereldkaart heeft geplaatst en die nog steeds zijn bijdrage blijft leveren. Een chirurg naar wie een ingreep is vernoemd; de “Mahabier ingreep”.

Het staatshoofd sprak zijn trots uit en bedankte namens de Surinaamse gemeenschap, maar meer in het bijzonder de Nickeriaanse gemeenschap, Mahabier voor zijn inzet en bijdrage.