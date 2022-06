Moeder aangehouden voor duwen dochter (2) uit rijdende auto

De 26-jarige Rukshana G., is deze week door de politie van Jarikaba aangehouden en in verzekering gesteld, omdat zij haar 2-jarige dochter uit een rijdende auto heeft geduwd. Dit gebeurde op maandag 30 mei aan de Abdoel Rahmanweg in Suriname.

Uit het onderzoek van de politie blijkt, dat de moeder en de vader van het kind niet samenwonen. Op die maandag bracht de moeder haar dochter bij de woning van haar vader met de bedoeling het kind bij hem achter te laten. Daar aangekomen bleek, dat de vader niet thuis was, omdat hij zowel in Jarikaba alsook in Nickerie woonachtig is.

Volgens verklaring van de oma en tante van het kind van vaderszijde heeft Rukshana haar dochter uit de rijdende auto geduwd, waardoor het kind verwondingen althans zwellingen opliep. Zij is nadien doorgereden en liet het kind daar achter.

De oma en tante deden aangifte. Ze werden door de politie bij proces-verbaal gehoord. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd Rukshana woensdag opgespoord en aangehouden. Zij is hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

Het kind verblijft momenteel bij haar oma.