Vermoorde onderinspecteur van politie wordt vandaag begraven

De 30-jarige vermoorde onderinspecteur van politie Payton Tosari, wordt vandaag begraven op de begraafplaats te Zoelen in het district Commewijne.

De begrafenis vindt met aangepast korpseer om 15.00 uur plaats. Het stoffelijk overschot zal op het ouderlijk adres te Zoelen worden opgebaard, waar er van 11.00-12.30 uur gelegenheid bestaat tot het nemen van afscheid.

Na de afscheidsreden door een vertegenwoordiger van de korpschef en een dankwoord van de familie, vindt van 13.00-14.00 uur de uitvaartdienst plaats.

De stoet vertrekt vervolgens onder begeleiding van de Drumband en de Muziekkapel en de aangetreden troepen van het Korps Politie Suriname naar de begraafplaats, waarna de begrafenis om 15.00 uur in familieverband zal plaatsvinden.

Tosari is door verstikking om het leven gekomen. Hij is gewurgd. Hij werd dinsdagavond dood aangetroffen in de kofferbak van zijn auto (foto onder).

De afdeling Kapitale Delicten heeft in deze zaak de 27-jarige verdachte Raynel B. aangehouden en in verzekering gesteld. Hij ontkent de onderinspecteur om het leven te hebben gebracht. Het onderzoek duurt voort.