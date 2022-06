Eerste nierpatiënten worden de komende week getransplanteerd

Een team onder leiding van dr. Mirza Idu en prof. dr. Frederike Bemelman, ondersteund door enkele medische specialisten van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), zal in de komende week in Suriname een niertransplantatiemissie uitvoeren. Er zijn in de afgelopen periode patiënten en donoren gescreend. De screening heeft vooralsnog geleid tot zes potentiële koppels, welke getransplanteerd zullen worden.

Tijdens een bezoek van minister Amar Ramadhin aan het Amsterdam UMC op maandag 30 mei 2022 is ook de laatste hand gelegd aan een samenwerkingsovereenkomst tussen Amsterdam UMC en Suriname, waarbij er afspraken zijn gemaakt over het uit te voeren programma.

Het unieke hiervan is dat dit programma een duurzaam model heeft, waarbij binnen 3 jaren de kennis overgedragen zal worden door het buitenlands team aan Suriname, waardoor wij zelf de niertransplantaties kunnen uitvoeren.

De minister geeft aan heel blij te zijn dat deze mijlpaal eindelijk tot stand is gekomen, vooral met de updates van het team en de positiviteit om deze missie uit te voeren.