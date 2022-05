Kookboeken Uitgeverij Dubois nu ook in Suriname te bestellen en af te halen

Op 27 mei jl. is bij Uitgeverij Dubois een herdruk verschenen van ‘Wat de Surinaamse pot schaft‘. Dit kookboekje is samengesteld door Hendrina-Seppen-De Wekker in 1939 en in datzelfde jaar in Suriname verschenen. De eerste druk van de herdruk was binnen een week in Nederland uitverkocht. Op veler verzoek heeft Uitgeverij Dubois het nu mogelijk gemaakt dit kookboekje (en alle andere kookboeken van Uitgeverij Dubois) in Suriname te bestellen en af te halen is.

De vertegenwoordiger van Uitgeverij Dubois in Suriname is Lily-Shue Ling (tel. 8551365). Nadat uw bestelling en betaling is ontvangen, kunt u uw bestelling bij haar afhalen (omgeving Pad van Wanica). Tegen een meerprijs is Lily-Shue bereid de bestelling thuis te bezorgen.

Betalingen kunnen alleen vooraf per bankoverschrijving worden gedaan. Uitgeverij Dubois biedt ook de mogelijkheid om in SRD te betalen in Suriname, tegen de dan geldende wisselkoers. Voor meer informatie (bankrekeningnummer) en het afhaaladres kunt u contact opnemen met Lily-Shue Ling. Zij is te bereiken op telnr. 8551365.

De kookboeken van Uitgeverij Dubois en hun Suriname-prijzen:

1 – Groot Surinaams Kookboek (de herziene versie) – € 29,95

2 – Surinaams Bakboek van Dubois – €21,95

3 – Wat de Surinaamse pot schaft – €19,50 (herdruk uit 1939, samengesteld door Hendrina Seppen-de Wekker)

4 – Voeding goed, volk gezond – €21,95 (herdruk uit 1954)

5 – Mais-recepten – €17,00 (herdruk uit 1916, samengesteld door Agnette van Genderen-Rühman)

(Alle prijzen zijn inclusief transportkosten)

Voor meer informatie over bovengenoemde titels, zie de pagina ‘Onze boeken’ op de website van Uitgeverij Dubois: www.uitgeverijdubois.nl – Let op: Levertijd in Suriname is (vooralsnog) 4 tot 6 weken.