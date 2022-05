Herdruk kookboekje ‘Wat de Surinaamse pot schaft’ uit 1939

Vanaf 27 mei is de herdruk van het kookboekje ‘Wat de Surinaamse pot schaft’ uit 1939, exclusief verkrijgbaar via de website van Uitgeverij Dubois. Dit boekje was een echte primeur in Suriname.

Niet eerder was een Surinaamse kookboek verschenen met recepten voor: Salades, Soepen, Vlees- en Visgerechten, Moksi alesi’s, hoofdgerechten met pesi, aardvruchten als cassave, zoete patate en napi en groenten als postelein, broodvrucht en pompoen. Ook ontbraken Wenken bij het koken en Wenken voor het inmaken van fruit niet.

Al met al: Een boekje met echt Surinaams eten van vroeger (fosten nyan), dat zich onder andere kenmerkt door de pure smaak van de ingrediënten. Kruiden en specerijen werden spaarzaam gebruikt. Bouillonblokjes en andere ingrediënten met E-nummers gebruikte men toen nog niet.

“Wat de Surinaamse pot schaft “ is samengesteld door Hendrina Seppen-De Wekker, de eerste directrice van de Surinaamse huishoudschool te Paramaribo. In 1939 kondigde zij reeds tijdens de boekpresentatie aan dat een uitgebreidere versie in de maak was. Dit zou uiteindelijk uitgroeien tot het “Groot Surinaams Kookboek”, inmiddels al ruim 40 jaar bekend als dé Surinaamse kookbijbel.Maar liefst 12 recepten zijn vegan. Hiermee was Hendrina haar tijd ver vooruit!

De 60 recepten die Hendrina selecteerde voor het kookboekje waren afkomstig van diverse dames en heren uit de Surinaamse samenleving en leerlingen van de huishoudschool. Zij deden mee aan een wedstrijd die was georganiseerd door het comité dat in hetzelfde jaar (1939) een grote voedseltentoonstelling organiseerde in Paramaribo. Hierbij stond het bereiden van gerechten en diverse soorten brood met producten van de Surinaamse bodem centraal.

De namen van de 30 prijswinnaars, waaronder Abraham Agtstenribbe jr, Leonora Gans, Sophie Redmond en Esseline Polanen, staan in een uitgebreide “Toelichting” die in deze herdruk is opgenomen.De “Toelichting” bevat verder informatie over de totstandkoming van het boekje, de voedseltentoonstelling, het kookprogramma “De creoolse keuken” van Hendrina op de radio en de lovende woorden die Adolf Waaldijk uitsprak over Hendrina tijdens de opening van de huishoudschool, die nu zijn naam draagt (A.L. Waaldijk College).

Ook leest u alle namen van het organiserend comité, de andere medewerksters aan het kookboekje en die van de deelnemers aan de voedseltentoonstelling, zoals de slagers Jellinek, Leckie, Ricket, Robles, Tjin A Kit, Tjon Tjen Jou en Timmer. Wie weet komt u hiertussen wel een naam tegen van een familielid! Het is ook mogelijk dat u een of meerdere gezichten herkent op de paginagrote zwart-wit foto in het boekje met daarop de allereerste leerlingen van de huishoudschool, directrice Hendrina en de eerste leraressen.

De klassenfoto is een bijdrage van Erik Seppen, de zoon van Hendrina. De herdruk van het kookboekje “Wat de Surinaamse Pot schaft” is in samenwerking met hem en zijn zoon Jurgen Seppen tot stand gekomen (waarvoor onze dank). Grote dank gaat ook uit naar Carl Haarnack (van Buku – Bibliotheca Surinamica) die bereid was het originele exemplaar van het kookboekje en het bijbehorende pamflet “Algemene wenken bij het koken” uit te lenen, zodat die beide helemaal opnieuw gemaakt konden worden (door Zijwit – Rotterdam)!

Prijs: €17,50 – Dit is inclusief het bij behorende losse pamflet “Wenken bij het koken”, dat in het Nederlands en Sranantongo is geschreven door de tweede directrice van de huishoudschool: Dorothea Tillema-Sluyter.ISBN 9789075812299Dit unieke kookboekje alvast bestellen? Ga naar: www.uitgeverijdubois.nl en klik op “Onze boeken” of de “HomePage”.Let op: De oplage is beperkt. Op=Op!