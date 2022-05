Sheesha Sahibdin nieuwe Miss India Worldwide Suriname

De 28-jarige Sheesha Sahibdin is de nieuwe Miss India Worldwide Suriname. Op de tweede plaats eindigde Shaminy Ragoebier (21).

Miss India Worldwide is een schoonheidswedstrijd met deelnemers uit India en de Indiase diaspora in andere landen. Het wordt geleid door het India Festival Committee in New York.

De Miss India Worldwide Verkiezing Suriname werd op zondag gehouden. Op de zelfde avond vond er ook een Miss Teen India Worldwide Suriname. De winnares daarvan is de 17- jarige Lyceumstudente Chiquita Malaha.

De pas gekroonde missen gaan Suriname in juni vertegenwoordigen op de Miss India Worldwide verkiezing in de V.S.

Miss India Worldwide Suriname Sheesha Sahibdin bezit een bachelor of science diploma in agriculture.