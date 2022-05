Braziliaan overvallen en beroofd van gouden halsketting

Een 34-jarige Braziliaan is in de nacht van zondag op maandag rond 03.00u overvallen op de hoek gevormd door de Anamoe- en de William Cambelstraat in Suriname.

Volgens het slachtoffer liep hij naar zijn hotel, toen drie criminelen hem overrompelden en beroofden van zijn gouden halsketting. Het slachtoffer raakte in een worsteling met de daders en kwam te vallen, waardoor hij enkele schrammen opliep.

De mannen rukten toen zijn halsketting en renden daarmee weg. De politie van Geyersvlijt werd ingeschakeld voor onderzoek. Van de daders ontbreekt elk spoor.