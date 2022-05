Herstel weg naar Pusugrunu van start

Met ondersteuning van lokale ondernemers is er van de week aanvang gemaakt met herstelwerkzaamheden aan de weg naar Pusugrunu in Suriname. De werkzaamheden worden gecoördineerd door een team aangewezen door de Surinaamse president Santokhi.

Eerder deze maand heeft het staatshoofd, tijdens een bezoek aan het gebied, de plaatselijke bewoners beloofd dat de weg aangepakt zal worden. Kees Joerawan, bestuursvoorzitter van het coördinatieteam Herstel Pusugrunuweg, zegt dat het in deze fase om een noodoplossing gaat. In deze fase hebben haast alle lokale ondernemers een financiële of materiële bijdrage geleverd.

Voorzitter Joerawan zegt dat over de hele wegstrekking de plekken die moeilijk of slecht begaanbaar zijn, aangepakt zullen worden. “Het gaat om een spoedoplossing.” De herstelwerkzaamheden zullen binnen en week afgerond zijn.

Voor de structurele aanpak van de weg zegt de voorzitter dat er afspraken zijn met het dorpsbestuur en de lokale ondernemers. Beide partijen zullen per geoogste kubieke meter hout, elk 1 US$ beschikbaarstellen. “Uit die pot zal de weg regelmatig worden aangepakt”, aldus de voorzitter.

In de droge tijd zal de overheid ook inkomen middels het plaatsen van duikers.