Brandmelding bij woning Malebatrumstraat blijkt loos alarm

Het Korps Brandweer Suriname is vanmorgen iets voor 10.00u uitgerukt na melding van een woningbrand in het centrum van Paramaribo. Bij een gebouw aan de Malebatrumstraat in Paramaribo zou er sprake zijn van rookontwikkeling.

Toen de brandweer daar arriveerde (foto) bleek dat een bewoner van het adres tegenover Datsun, bezig was vuil te verbranden waardoor er sprake was van enorme rookontwikkeling aldaar. Omstanders dachten aan en woningbrand en maakten zich zorgen.

Ze alarmeerden de Surinaamse politie en brandweer die snel ter plaatse was. Na onderzoek bleek het loos alarm te zijn en ging de brandweer terug naar de kazerne, zonder op te treden.