Zwangere leerlinge (15) krijgt miskraam op schooltoilet

Een 15-jarige leerlinge zou deze week op een school te Para in Suriname een miskraam hebben gehad in de toilettengroep van de school. Het meisje verklaarde dat ze de ongeboren vrucht heeft doorgespoeld in het toilet.

De leerlinge die op Bigi Poika woont en de school met de schoolbus bezoekt, bleek volgens verklaring van haar moeder circa 20 weken in verwachting te zijn. De schoolleiding wist daar echter niets van.

Volgens verklaring van de 15-jarige kreeg ze het gevoel alsof ze wilde afgaan en ging naar het toilet. Bij die gelegenheid zou de ongeboren vrucht eruit zijn gekomen en spoelde ze deze vervolgens door in het toilet op school.

Na de miskraam kreeg ze hevige pijnen, waarbij de schoolleiding de politie van Para inschakelde. Bij aankomst van de politie bleek, dat zij reeds was afgevoerd naar de RGD-poli, daar zij hevig begon te vloeien. Bij onderzoek werden sporen op het toilet aangetroffen. Een RGD-arts zou de miskraam ook hebben vastgesteld.

Vernomen wordt verder dat haar moeder weet dat ze een relatie zou hebben met een 22-jarige jongeman en dat haar dochter in verwachting was. De politie van Para heeft de zaak overgedragen aan Jeugdzaken voor verder onderzoek.