Dronken automobilist rijdt twee fietsers dood in Commewijne

Een dronken automobilist heeft afgelopen nacht twee fietsers op de Oost-Westverbinding in Suriname doodgereden. Het gaat om de 17-jarige Ashitosh Algoe en de evenoude Cleaman Dielingen. Het tragisch verkeersongeval gebeurde rond 01.30u ter hoogte van kilometer 23 in het district Commewijne.

Beide fietsers werden door de 43-jarige autobestuurder Jozef H. van achteren aangereden, met als gevolg dat ze ter plaatse het leven hebben gelaten.

Kort voor de aanrijding reden partijen vanuit Tamanredjo richting De Hulp. Ter hoogte van de Orleanekreek schepte hij de fietsers van achteren. Volgens verklaring van de automobilist viel hij in slaap, waardoor hij de controle over het stuur verloor en de fietsers heeft aangereden.

De bestuurder Jozef is wel in het bezit van een geldig rijbewijs, maar hij verkeerde ten tijde van de aanrijding onder invloed. De politie van Richelieu was ter plaatse voor onderzoek. De ontzielde lichamen van beide slachtoffers werden na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) ter obductie in beslag genomen.

Jozef is ter ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het OM wordt over zijn lot beslist.