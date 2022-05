Documentaire over samenstellen slavernijtentoonstelling in Rijksmuseum op TV

Vandaag, zondag 29 mei, is de documentaire ‘Nieuw Licht: Het Rijksmuseum en de slavernij’ om 19.15 uur te zien op NPO 2.

Het Rijksmuseum erkend het Nederlandse slavernijverleden en organiseert voor het eerst een tentoonstelling over slavernij, die tot en met 1 juli 2022 nog te bezoeken is. Daarin staat de Nederlandse koloniale periode centraal, van de zeventiende tot en met de negentiende eeuw. Belicht worden landen en gebieden waar Nederland actief was in de slavenhandel en slavernij.

Voor het eerst richt het museum zich op slavernij in de koloniale periode in Brazilië, Suriname en het Caribisch gebied, Zuid-Afrika en Azië.

De documentaire laat zien hoe pijnlijk en wrang, maar tegelijkertijd helend en bevrijdend het samenstellen van de slavernijtentoonstelling is. Zeker dankzij de inbreng van mensen met roots in zowel de West (Suriname, Caribisch gebied) als de Oost (Nederlands-Indië).

Regisseur Ida Does volgt senior conservator Eveline Sint Nicolaas en haar collega’s tijdens hun drie jaar durende zoektocht naar verzwegen verhalen: wat is de relatie tussen de kunstwerken en het Nederlandse slavernijverleden?