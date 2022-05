13-jarige patiënt vertelt RGD-arts over seksueel misbruik 

Een 13-jarig meisje werd vrijdag naar een RGD-poli in Paramaribo gebracht voor medisch onderzoek, omdat ze van buikpijn klaagde en ook last van braken had. Zij werd door haar moeder, stiefvader en oma naar de poli gebracht.

Tijdens de behandeling vertelde het kind aan de arts, dat zij seksueel misbruikt wordt door haar stiefvader. Na het relaas van het meisje te hebben aangehoord, schakelde de arts de politie in, die het kind en haar overige familieleden naar het politiebureau overbracht.

Volgens verklaring van het meisje heeft zij op verschillende momenten aan haar familie verteld, dat haar stiefvader haar stelselmatig misbruikte. Uiteindelijk werd ze bij haar oma gestuurd.

De politie heeft het meisje met een visum verwezen naar een gynaecoloog. Het onderzoek duurt voort.