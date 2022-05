Peuters maken op creatieve en speelse manier kennis met militair beroep

Tijdens de beroependag van de Stichting Beheer en Exploitatie Créches (SBEC) konden ongeveer 200 peuters op een heel creatieve en speelse manier kennis maken met verschillende geüniformeerde beroepen in Suriname. “We hebben speciaal de geüniformeerde beroepen, waaronder de politie, brandweer, militairen en de verpleegkundigen uitgenodigd, omdat de peuters opkijken naar deze beroepsgroepen”, zegt SBEC-directeur Phylicia van Cooten.

Volgens de directrice gaat het om beroepen waar er een zekere mate van discipline wordt aangeleerd. “En discipline heeft men in heel hun leven nodig”, stelt zij. Militairen van de Marine, Muziek, Militaire Geneeskundige Dienst (MGD) en Verbinding hebben de aanwezige peuters met aanschouwelijk materiaal over hun beroep verteld. Vooral de aanwezige marineboot en ambulance trokken veel aandacht. Gekleed in hun ‘kindercamouflagepakken’, mochten zij ook genieten van militair muziek.

De SBEC is de overkoepelende organisatie die toezicht houdt op 11 overheidscrèches en 1 peuterschool. In hun jaarplanning zijn er diverse activiteiten opgenomen. Eén daarvan was het organiseren van een beroependag.