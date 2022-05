Tas met wapen en 30.000 SRD gestolen uit auto van BBS’er

Een lid van de Beveiligings- en de Bijstandsdienst Suriname (BBS) deed donderdagavond aangifte van diefstal van een zwarte leren tas met daarin zijn dienst vuistvuurwapen van het merk Glock met bijbehorende scherpe patronen, 30.000 SRD en belangrijke documenten. Dit gebeurde omstreeks 20.30u aan de Afobakaweg tussen mast 64 en 65 in Suriname.

Volgens verklaring van de BBS’er, C.R., vertrok hij rond 20.00u vanuit het goudveld te Bewojo. Onderweg, ter hoogte van Koina Kondre kreeg hij een klapband. Hij bracht zijn voertuig tot stilstand om de lekke band te verwisselen.

Omdat de reserveband onder modder was, besloot C.R. een fles water uit zijn auto te halen en bij die gelegenheid ontdekte hij dat zijn tas niet meer op de achterzitting was. Hij vermoedt dat onverlaten met zijn tas er vandoor zijn gegaan, toen hij bezig was de autoband te verwisselen. Na de ontdekking reed hij naar de politie van Brokopondo en deed aangifte.

Opvallend genoeg is, dat binnen een week drie dienstwapens van leden van de gewapende macht ontvreemd zijn uit hun voertuigen. Het eerste geval betrof van een politieambtenaar. Hij sliep op 22 mei in zijn auto te Mottonshoopproject, waarbij zijn tas met dienstwapen is ontvreemd.

Afgelopen dinsdag 24 mei deed een militair aangifte van diefstal van zijn dienst vuistvuurwapen. Deze militair verklaarde, dat hij aan het borrelen was en dat zijn voertuig voor een winkel op de hoek van de Hendrikstraat en de Langatabikistraat stond geparkeerd, toen zijn wapen uit zijn wagen is ontvreemd. Het onderzoek in alle drie zaken duurt voort.