Suriname vraagt Nederland om hulp bij onderscheppen drugs en wapens bij oostgrens

Suriname heeft Nederland om hulp gevraagd bij het onderscheppen van drugs en wapens bij de grens met buurland Frans-Guyana. Het gaat onder andere om boten en ander materieel. Dat heeft de Surinaamse minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi in een gesprek met het ANP gezegd.

De grens tussen Suriname en Frans-Guyana is lang en uitgestrekt waardoor een waterdichte controle lastig haalbaar is. Het verzoek om ondersteuning van Amoksi kwam afgelopen week aan de orde tijdens een oriƫntatiebezoek van de Nederlandse politie in Suriname.

Het bezoek van deze delegatie (foto) was in het kader van de ondersteuning van de Surinaamse politie- en justitieautoriteiten, als onderdeel van de hernieuwde samenwerking tussen Nederland en Suriname.

De delegatie die op uitnodiging van minister Amoksi bestond uit de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio, Monique Commelin en Frank Paauw, hoofdcommissaris van politie Amsterdam.