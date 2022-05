Surinaams echtpaar in VS veroordeeld voor miljoenen zwendel met babyvoeding

Een federale districtsrechter in Miami heeft drie inwoners van Zuid-Florida veroordeeld tot 220 maanden gevangenisstraf. Dit nadat een jury hen schuldig had bevonden aan het orkestreren van een uitgebreid fraudeplan, waarbij Amerikaanse fabrikanten van onder andere babyvoeding werden bedrogen voor meer dan 100 miljoen US dollar.

Volgens de Department of Justice gaat het om het Surinaams echtpaar Raoul Doekhie (53) en Sherida Nabi (57) en de 48-jarige Johnny Grobman. Doekhie en Nabi vertelden de fabrikanten dat ze de producten kochten om overzee te verzenden, naar Suriname, vaak in verband met vermeende overheidsopdrachten die ze in Suriname hadden. Ze kregen hiervoor enorme prijskortingen.

In feite hadden de beklaagden geen overheidscontracten en waren ze nooit van plan om de producten naar Suriname te exporteren. In plaats daarvan verkochten Grobman en anderen de producten in de Verenigde Staten zelf voor miljoenen dollars, die de drie beklaagden later onder elkaar verdeelden.

Naast babyvoeding ging het ook om oogverzorgingsproducten en andere door de FDA gereguleerde artikelen. De beklaagden verborgen hun activiteiten op verschillende manieren voor de Amerikaanse fabrikanten. Onder ander door ‘dummy’-zendingen naar het buitenland te sturen, waarbij documentatie gegenereerd werd om te bewijzen dat er een export heeft plaatsgevonden.

Een andere methode was om de producten om te draaien: de producten werden naar het buitenland verscheept, waarbij exportdocumentatie werd gegenereerd. Zodra ze in het buitenland aankwamen, werden ze teruggestuurd naar de Verenigde Staten. De derde methode was om frauduleuze exportdocumenten te maken waaruit bleek dat de producten werden geëxporteerd terwijl ze het land eigenlijk nooit verlieten.

In de periode tussen 2013 en 2018 hebben ze hiermee miljoenen US dollars verdiend.