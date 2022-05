Automobilist richt ravage aan bij carwash

De bestuurder van dit voertuig is zondag in de vroege ochtend betrokken bij een eenzijdig verkeersongeval, waarbij hij per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp is afgevoerd. Dit gebeurde iets voor 05.00u aan de Sitalweg in Suriname.

Hij reed over de Sitalweg en verloor door tot nog toe onbekende redenen de controle over het stuur.

Volgens omstanders raakte de automobilist van de weg en vloog tegen een car wash. De wagen belandde uiteindelijk met de neus tegen een car wash. Dit is een scène uit een film, merkten de omstanders op.

De ingeschakelde politie van De Nieuwe Grond was ter plaats voor onderzoek. Zoals op de foto te zien is de carwash totaal vernield. Volgens de omstanders verkeerde de bestuurder vermoedelijk onder invloed van alcohol. Hij zou met een hoge snelheid hebben gereden. Het onderzoek duurt voort.