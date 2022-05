Bij een verkeersongeval afgelopen nacht op de Ringweg-Zuid in Suriname, is een voetganger doodgereden door een bestuurder van een pick-up. Het voertuig eindigde daarbij in de Boomskreek.

Het ongeval vond rond 03.00u plaats op bovengenoemde weg, ter hoogte van de T-kruising met de Gongrijpstraat. Hoe de aanrijding precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

De Surinaamse politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.